 కుటుంబంతో కలిసి హీరో రిషబ్ శెట్టి దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు) | Kantara Star Rishab Shetty Diwali Celebrations With Family | Sakshi
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కుటుంబంతో కలిసి హీరో రిషబ్ శెట్టి దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు)

Nov 11 2026 7:49 AM | Updated on Nov 11 2026 7:50 AM

Kantara Star Rishab Shetty Diwali Celebrations With Family1
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కన్నడ స్టార్ హీరో, 'కాంతార' (Kantara) ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి తన కుటుంబంతో కలిసి దీపావళి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.

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రిషబ్ శెట్టి తన భార్య ప్రగతి శెట్టి, కుమారుడు రన్విత్ శెట్టి, కుమార్తె రాద్య శెట్టిలతో కలిసి దీపావళి పండుగను ఆనందంగా గడిపారు.

Kantara Star Rishab Shetty Diwali Celebrations With Family3
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ఈ పండుగ సందర్భంగా తీసిన కొన్ని అందమైన, ఆప్యాయమైన కుటుంబ ఫోటోలను ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

Kantara Star Rishab Shetty Diwali Celebrations With Family4
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ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో ఈ పండుగ సంతోషాన్ని, శాంతిని, వెలుగులను నింపాలని కోరుకుంటూ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Kantara Star Rishab Shetty Diwali Celebrations With Family5
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(Images Source : Instagram/rishabshettyofficial)

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