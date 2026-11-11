కుటుంబంతో కలిసి హీరో రిషబ్ శెట్టి దీపావళి వేడుకలు (ఫోటోలు)

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కన్నడ స్టార్ హీరో, 'కాంతార' (Kantara) ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి తన కుటుంబంతో కలిసి దీపావళి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.
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రిషబ్ శెట్టి తన భార్య ప్రగతి శెట్టి, కుమారుడు రన్విత్ శెట్టి, కుమార్తె రాద్య శెట్టిలతో కలిసి దీపావళి పండుగను ఆనందంగా గడిపారు.
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ఈ పండుగ సందర్భంగా తీసిన కొన్ని అందమైన, ఆప్యాయమైన కుటుంబ ఫోటోలను ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
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ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో ఈ పండుగ సంతోషాన్ని, శాంతిని, వెలుగులను నింపాలని కోరుకుంటూ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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(Images Source : Instagram/rishabshettyofficial)