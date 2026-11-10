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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేష్ (Nabha Natesh) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ ఏడాది (2026) దీపావళి వేడుకలను అత్యంత ఘనంగా మరియు ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకున్నారు.
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పండుగ సందర్భంగా ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న ప్రత్యేక ఫోటోలు మరియు వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
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సంప్రదాయబద్ధమైన చీరకట్టు, అలంకరణతో నభా ఈ వేడుకల్లో మెరిసిపోయారు.
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వెలుగుతున్న దీపాల మధ్య ఆమె దిగిన ఫోటోలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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(Images Source : Instagram/nabhanatesh)