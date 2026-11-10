 కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు) | Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations | Sakshi
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కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Nov 10 2026 1:45 PM | Updated on Nov 10 2026 2:24 PM

Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేష్ (Nabha Natesh) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ ఏడాది (2026) దీపావళి వేడుకలను అత్యంత ఘనంగా మరియు ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకున్నారు.

Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations2
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పండుగ సందర్భంగా ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న ప్రత్యేక ఫోటోలు మరియు వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations3
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సంప్రదాయబద్ధమైన చీరకట్టు, అలంకరణతో నభా ఈ వేడుకల్లో మెరిసిపోయారు.

Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations4
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వెలుగుతున్న దీపాల మధ్య ఆమె దిగిన ఫోటోలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations5
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations6
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations7
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations8
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations9
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations10
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations11
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations12
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations13
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations14
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations15
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Actress Nabha Natesh Family Diwali 2026 Celebrations16
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(Images Source : Instagram/nabhanatesh)

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