 అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | Allu Family Deepavali Celebrations at Home Viral Photos | Sakshi
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అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Nov 10 2026 10:15 AM | Updated on Nov 10 2026 10:29 AM

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అల్లు అర్జున్ కుటుంబమంతా (Allu family) కలిసి దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఆ ఫొటోలని అల్లు శిరీష్ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు.

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(Images Source : Instagram/allusirish)

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