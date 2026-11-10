 ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం...ఢిల్లీ ఉక్కిరి బిక్కిరి (ఫోటోలు) | Delhi Air Pollution Reaches Dangerous Levels During Diwali Festival, Shocking Photos Goes Viral | Sakshi
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ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం...ఢిల్లీ ఉక్కిరి బిక్కిరి (ఫోటోలు)

Nov 10 2026 8:45 AM | Updated on Nov 10 2026 9:35 AM

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న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని వాయు కాలుష్యం ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. దీపావళి పండుగ వేళ నగరాన్ని దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది.

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గాలి నాణ్యత అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. పలు చోట్ల వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) 400 మార్కును దాటేసింది. స్వచ్ఛమైన గాలి లభించక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

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దీపావళి పండుగ ఒక్కరోజే ఏక్యూఐ 1,760గా నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

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మరోవైపు కాలుష్య నియంత్రణలో ప్రభుత్వ వైఫల్యం, ఏక్యూఐ గణాంకాల వెల్లడిలో అవకతవకలు, పంజాబ్‌లో పంట వ్యర్థాల దహనం వంటి అంశాలు రాజకీయ దుమారానికి దారితీశాయి.

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# Tag
Delhi Air pollution danger photo gallery Diwali Diwali celebrations
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