 శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు) | Srikanth Daughter Medha Meka Stuns in New Photos | Sakshi
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శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)

Nov 9 2026 2:09 PM | Updated on Nov 9 2026 2:16 PM

Srikanth Daughter Medha Meka Stuns in New Photos1
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హీరో శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ.. హీరోయిన్‌గా ఓ తెలుగు ప్రేమకథా సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగానే సోషల్ మీడియాలో కొత్త ఫొటోలతో హల్‌చల్ చేస్తోంది.

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Srikanth Daughter Medha Meka Stuns in New Photos3
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Srikanth Daughter Medha Meka Stuns in New Photos8
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