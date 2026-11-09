 బర్త్ డే ప్లస్ దీపావళి.. ఫ్యామిలీతో అనసూయ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | Anasuya Birthday & Diwali Celebrations Photos | Sakshi
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బర్త్ డే ప్లస్ దీపావళి.. ఫ్యామిలీతో అనసూయ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Nov 9 2026 10:12 AM | Updated on Nov 9 2026 10:12 AM

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తన కొడుకు పుట్టినరోజు, దీపావళి పండగ ఒకేరోజున వచ్చాయని చెబుతూ సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోలని అనసూయ తన ఇన్ స్టాలో పంచుకుంది.

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