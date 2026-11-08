 దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు) | Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)

Nov 8 2026 1:02 PM | Updated on Nov 8 2026 1:02 PM

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 1
1/19

దీపావళి పండగ సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్.. అందంగా ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుని తమ ఫాలోవర్లకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 2
2/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 3
3/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 4
4/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 5
5/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 6
6/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 7
7/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 8
8/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 9
9/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 10
10/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 11
11/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 12
12/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 13
13/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 14
14/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 15
15/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 16
16/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 17
17/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 18
18/19

Tollywood Heroines Shine This Diwali Photos 19
19/19

# Tag
Tollywood Heroine Rakul Preet Singh Gouri G. Kishan Tripti Dimri Diwali viral photos photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 2

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)
photo 3

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 4

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
The Story Behind The Worlds Biggest Domain Deal 1
Video_icon

10 ఏళ్ల బాలుడి సూపర్ ఐడియా.. రూ. 300 పెడితే రూ. 634 కోట్లు..
Jr NTRs Brother-in-Law Shoulder Injury In Movie Shooting 2
Video_icon

షూటింగ్ లో గాయపడ్డ ఎన్టీఆర్ బావమరిది..!
Road Accident In Anakapalli District 3
Video_icon

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నుజ్జు నుజ్జయిన కారు
YSRCP Clean Sweep On Nandyala Consistency In ZPTC MPTC Election 4
Video_icon

నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ఫ్యాన్ జోరు.. YSRCP క్లీన్ స్వీప్
Israeli President Big Shock To Netanyahu 5
Video_icon

నెతన్యాహుకు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు షాక్
Advertisement