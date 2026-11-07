 దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు) | Srinidhi Shetty Shines on Diwali | Sakshi
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దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)

Nov 7 2026 9:46 PM | Updated on Nov 7 2026 9:46 PM

Srinidhi Shetty Shines on Diwali1
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali2
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali3
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali4
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali5
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali6
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali7
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali9
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali10
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Srinidhi Shetty Shines on Diwali12
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# Tag
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Photos

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దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
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