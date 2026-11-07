 ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు) | Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)

Nov 7 2026 12:07 PM | Updated on Nov 7 2026 12:20 PM

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur1
1/14

స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్.. చీరలో అందానికే బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌లా ‍గ్లామర్ చూపించేస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur2
2/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur3
3/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur4
4/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur5
5/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur6
6/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur7
7/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur8
8/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur9
9/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur10
10/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur11
11/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur12
12/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur13
13/14

Royal Radiance in White & Gold - Mrunal Thakur14
14/14

(Images Source : Instagram/mrunalthakur)

# Tag
mrunal thakur Tollywood Actress viral photos photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)
photo 2

బీచ్ ఒడ్డున పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు సీరియల్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 3

ధనుష్ 'ఓం' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫోటోలు)
photo 4

మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీనటి ప్రగ్యా జైశ్వాల్ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Serious On CI Subrahmanyam 1
Video_icon

ఇబ్రహీంపట్నంలో పోలైన ఓట్లకు.. బాక్స్ లో ఓట్లకు తేడా.. అధికారులపై YSRCP ఫైర్
SS Rajamouli's Review On Ramayana Goes Viral 2
Video_icon

రామాయణంపై రాజమౌళి రివ్యూ.. వైరల్ అవుతున్న కామెంట్స్... ఏమన్నాడంటే...!
Nandikotkur MLA Githa Jayasurya PA Hulchal At Counting Center 3
Video_icon

బైరెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్... జయసూర్య పీఏ హల్ చల్
YSRCP MLA Busine Virupakshi Protest Against TDP Leaders Attack 4
Video_icon

YSRCP ఏజెంట్లపై లాఠీ ఛార్జ్.. MLA విరుపాక్షి భారీ ర్యాలీ
Former Minister Palle Raghunatha Reddy Into The Counting Center 5
Video_icon

కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి దూసుకెళ్లిన మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథరెడ్డి
Advertisement