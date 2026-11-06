 దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు) | Tamannaah Turns Glam Queen In Blush Pink | Sakshi
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దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)

Nov 6 2026 9:13 PM | Updated on Nov 6 2026 9:13 PM

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Tamannaah Turns Glam Queen In Blush Pink2
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Tamannaah Turns Glam Queen In Blush Pink5
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# Tag
Tamannaah Bhatia Bollywood Beauty Tollywood Diwali photo gallery
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