 యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు) | Sreeleela Stunning Looks, Shines Like a Princess: Photos | Sakshi
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యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)

Nov 6 2026 12:04 PM | Updated on Nov 6 2026 12:14 PM

Dressed in pure sparkle and radiating unmatched elegance1
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యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల.. జిగేలుమనే డ్రస్సులో యువరాణిలా మెరిసిపోతూ కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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(Images Source : Instagram/sreeleela14)

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