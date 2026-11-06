 ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు) | Esquire India And Michael Kors Diwali celebration in Mumbai | Sakshi
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ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)

Nov 6 2026 8:40 AM | Updated on Nov 6 2026 8:58 AM

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ముంబైలో ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (Esquire India x Michael Kors Diwali Party) అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

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గ్లామర్, ఫ్యాషన్ మరియు పండుగ వాతావరణం కలగలిసిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్ బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, మోడల్స్ మరియు పేరొందిన ఫ్యాషన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లతో ఈవెంట్‌మెరిసిపోయింది.

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కిమ్ శర్మ (Kim Sharma)

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సోనం బజ్వా (Sonam Bajwa)

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సాయి మంజ్రేకర్ (Saiee Manjrekar)

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సోనాల్ చౌహాన్ (Sonal Chauhan)

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డినో మోరియా ( Dino Morea)

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విజయ్ వర్మ (Vijay Varma )

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అలీ ఫజల్ ,రిచా చద్దా (Ali Fazal-Richa Chadha)

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అపర్‌శక్తి ఖురానా , ఆకృతి అహుజా ఖురానా (Aparshakti Khurana- Aakriti Ahuja Khurana)

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కరిష్మా తన్నా (Karishma Tanna)

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సిద్ధాంత్ చతుర్వేది (Siddhant Chaturvedi)

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మౌనీ రాయ్ (Mouni Roy)

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మోనా సింగ్ (Mona Singh)

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హుమా ఖురేషీ (Huma Qureshi)

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సయాని గుప్తా (Sayani Gupta)

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(Images Source : Instagram/esquireindia)

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