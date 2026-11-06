హైదరాబాద్ లో దీపావళి సందడి (ఫోటోలు)

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హైదరాబాద్ : వెలుగుల పండుగ దీపావళి సమీపిస్తుండడంతో నగర మార్కెట్లు కళకళలాడుతున్నాయి. షాపింగ్ సందడితో కిక్కిరిస్తున్నాయి. దీపావళి అంటే నగరంలో పెద్ద పండుగే.
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దీపకాంతులు వెదజల్లే ప్రమిదలు, రంగురంగుల తోరణాలు, బొమ్మల కొలువులు, అలంకరణ వస్తువులు, డెకరేషన్ సామగ్రి, రకరకాల విద్యుత్, ఎల్ఈడీ లైట్లు ఒకవైపు..పూలు, పండ్లు, గుమ్మడికాయలు, స్వీట్లు, టపాసులు ఒకపైపు మార్కెట్లను ముంచెత్తాయి.
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దీంతో బేగంబజార్, చార్మినార్, జనరల్ బజార్, కూకట్పల్లి, దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్, అమీర్పేట, మెహిదీపట్నం తదితర ముఖ్యప్రాంతాలు బిజీగా మారాయి. పండుగకు రెండు రోజుల ముందే కొనుగోళ్లు ఊపందుకున్నాయి.
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వస్త్ర దుకాణాలు, జ్యువెలరీ షాపుల్లో ధన్తేరస్ కళ కనిపిస్తోంది. టపాసుల స్టాల్స్ వద్ద కూడా రద్దీ కొనసాగుతోంది.
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మొత్తంగా ఈ ఏడాది దీపావళి సంప్రదాయ ప్రమిదల వెలుగులు, ఆధునిక ఎల్ఈడీ లైట్ల కలయికతో భాగ్యనగరం మరింత మెరిసిపోనుంది.
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