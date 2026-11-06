 గ్రాండ్‌గా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు) | Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos | Sakshi
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గ్రాండ్‌గా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)

Nov 6 2026 7:00 AM | Updated on Nov 6 2026 7:00 AM

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos1
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మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ (సాయి దుర్గా తేజ్) పెళ్లి పీటలెక్కెందుకు రెడీ అయిపోయాడు. తన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్‌ కిరణ్మయితో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు. తాజాగా వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos2
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ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌లో అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్, అ‍ల్లు శిరీష్, వైష్ణవ్ తేజ్ హాజరయ్యారు.

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos3
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ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోను రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త జంటకు అభినందనలు తెలిపారు.

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos4
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ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు మెగా హీరోకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos5
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కాగా.. వీరిద్దరి వివాహం డిసెంబర్ 10న జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఈ వేడుకను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరగనున్నట్లు సమాచారం.

Telugu actor Sai Dharam Tej Engaged To Kiranmai Viral Photos6
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