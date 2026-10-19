వరంగల్ : అంబరాన్నంటిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫోటోలు)

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వరంగల్ : తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు జిల్లాలో అంబరాన్నంటాయి.
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వరంగల్ నగరం, నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట, మండలకేంద్రాలు, గ్రామాల్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగిన బతుకమ్మ వేడుకలు ఆదివారం సాయంత్రం వైభవంగా ముగిశాయి.
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తంగేడు, గునుగు, చామంతి, బంతి తదితర పూలతో మహిళలు బతుకమ్మలను అందంగా పేర్చారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని దేవాలయాలు, బతుకమ్మ ఆట స్థలాల్లో అధికారులు మౌలిక వసతులు కల్పించారు.
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సాయంత్రం తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మల చుట్టూ యువతులు, మహిళలు ఆడిపాడారు.
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మహిళలు వాయినాలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. గౌరమ్మకు తీరొక్క నైవేద్యాలు సమర్పించారు. అనంతరం పోయిరా బతుకమ్మ.. పోయిరావమ్మా.. అంటూ చెరువులు, కుంటల్లో నిమజ్జనం చేశారు.
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