 వరంగల్ : అంబరాన్నంటిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫోటోలు) | Bathukamma Celebrations in Warangal District | Sakshi
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వరంగల్ : అంబరాన్నంటిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫోటోలు)

Oct 19 2026 6:24 AM | Updated on Oct 19 2026 6:24 AM

Bathukamma Celebrations in Warangal District1
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వరంగల్ : తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు జిల్లాలో అంబరాన్నంటాయి.

Bathukamma Celebrations in Warangal District2
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వరంగల్‌ నగరం, నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట, మండలకేంద్రాలు, గ్రామాల్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగిన బతుకమ్మ వేడుకలు ఆదివారం సాయంత్రం వైభవంగా ముగిశాయి.

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తంగేడు, గునుగు, చామంతి, బంతి తదితర పూలతో మహిళలు బతుకమ్మలను అందంగా పేర్చారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని దేవాలయాలు, బతుకమ్మ ఆట స్థలాల్లో అధికారులు మౌలిక వసతులు కల్పించారు.

Bathukamma Celebrations in Warangal District4
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సాయంత్రం తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మల చుట్టూ యువతులు, మహిళలు ఆడిపాడారు.

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మహిళలు వాయినాలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. గౌరమ్మకు తీరొక్క నైవేద్యాలు సమర్పించారు. అనంతరం పోయిరా బతుకమ్మ.. పోయిరావమ్మా.. అంటూ చెరువులు, కుంటల్లో నిమజ్జనం చేశారు.

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# Tag
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