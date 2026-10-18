 సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు) | Singer Mangli Stuns in a Silk Saree | Sakshi
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సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)

Oct 18 2026 2:53 PM | Updated on Oct 18 2026 3:01 PM

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ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. సిల్క్ శారీలో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టంట వైరల్‌గా మారాయి.

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సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)
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