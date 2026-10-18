 అనుపమ 'క్రేజీ కళ్యాణం' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు) | Anupama At Crazy Kalyanam Movie Success Meet | Sakshi
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అనుపమ 'క్రేజీ కళ్యాణం' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Oct 18 2026 4:24 PM | Updated on Oct 18 2026 4:28 PM

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'రణబాలి'తో పాటే థియేటర్లలో రిలీజైన తెలుగు సినిమా 'క్రేజీ కళ్యాణం'. అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రధారి. దీని సక్సెస్ మీట్.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది.

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