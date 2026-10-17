 బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. కీర్తి ఫొటోలు వైరల్‌ | Keerthy Suresh Birthday Special, Actress Stylish Unseen Photos Goes Viral On Social Media | Sakshi
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బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. కీర్తి ఫొటోలు వైరల్‌

Oct 17 2026 12:15 PM | Updated on Oct 17 2026 1:10 PM

Actress Keerthy Suresh Birthday Celebrations Viral Photos1
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సినిమాలతోనే కాకుండా తన అందం, అభినయంతోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది అందాల భామ కీర్తి సురేశ్‌. (Keerthy Suresh)

Actress Keerthy Suresh Birthday Celebrations Viral Photos2
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ఈ రోజు ఆమె పుట్టినరోజు (#HBDKeerthySuresh) సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో పలు ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Keerthy Suresh Birthday Celebrations Viral Photos3
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కీర్తి స్టైలిష్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Actress Keerthy Suresh Birthday Celebrations Viral Photos4
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మరోవైపు ఆమె నటిస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు కూడా సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

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(Images Source : Instagram/ keerthysureshofficial)

# Tag
Keerthy Suresh Actress Gallery Tollywood Tollywood Beauty birthday celebrations
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