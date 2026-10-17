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సినిమాలతోనే కాకుండా తన అందం, అభినయంతోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది అందాల భామ కీర్తి సురేశ్. (Keerthy Suresh)
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ఈ రోజు ఆమె పుట్టినరోజు (#HBDKeerthySuresh) సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో పలు ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
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కీర్తి స్టైలిష్ లుక్లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
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మరోవైపు ఆమె నటిస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు కూడా సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
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(Images Source : Instagram/ keerthysureshofficial)