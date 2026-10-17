‘రణబాలి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

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విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన భారీ పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘రణబాలి’. అక్టోబర్ 16, 2026న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.
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సినిమా విడుదలైన సందర్భంగా చిత్ర బృందం హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ 7 ఏకర్స్ బాల్రూమ్లో గ్రాండ్గా పోస్ట్-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (సక్సెస్ మీట్) నిర్వహించింది.
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దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్, నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ (మైత్రీ మూవీ మేకర్స్) తదితరులు ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొని మీడియాతో ముచ్చటించారు.
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