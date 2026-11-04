 నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ దీపావళి పార్టీ... మెరిసిన బాలీవుడ్‌ తారలు (ఫోటోలు) | Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai | Sakshi
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నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ దీపావళి పార్టీ... మెరిసిన బాలీవుడ్‌ తారలు (ఫోటోలు)

Nov 4 2026 12:42 PM | Updated on Nov 4 2026 12:58 PM

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai1
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ముంబై : బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ (Ramesh Taurani), వర్షా తౌరానీ దంపతులు ముంబైలో ఘనంగా వార్షిక దీపావళి వేడుకను నిర్వహించారు.

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai2
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ఈ స్టార్‌డెడ్ పార్టీకి సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan), రవీనా టాండన్ (Raveena Tandon), శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty), ఆయుష్మాన్ ఖురానా (Ayushmann Khurrana), బాబీ డియోల్ (Bobby Deol), మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur), అదితి రావు హైదరి, సిద్ధార్థ్, రషా థడానీ మరియు ఇయులియా వంటూర్ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai3
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మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai4
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భూమి పెడ్నేకర్ (Bhumi Pednekar)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai5
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జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్ (Genelia Deshmukh)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai6
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సంజయ్ కపూర్ (Sanjay Kapoor)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai7
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అపర్‌శక్తి ఖురానా (Aparshakti Khurana)

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నిఖిల్ ద్వివేది (Nikhil Dwivedi)

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ఫ్రెడ్డీ దారువాలా (Freddy Daruwala)

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దివ్య దత్తా (Divya Dutta)

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భార్య సంయుక్త పాల్‌తో మనీష్ పాల్ ( Manish Paul with his wife Sanyukta Paul)

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డైసీ షా (Daisy Shah)

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బాబీ డియోల్ (Bobby Deol)

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ఊర్వశి రౌతేలా (Urvashi Rautela)

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ఆయుష్మాన్ ఖురానా,తహిరా కశ్యప్ ఖురానా (Ayushmann Khurrana-Tahira Kashyap Khurrana)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai16
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సాన్యా మల్హోత్రా (Sanya Malhotra)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai17
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తుషార్ కపూర్ (Tusshar Kapoor)

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రవీనా టాండన్ (Raveena Tandon)

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ఖుషీ కపూర్ (Khushi Kapoor)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai20
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శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai21
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అదితి రావు హైదరి (Aditi Rao Hydari)

Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai22
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Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai23
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Producer Ramesh Taurani Annual Diwali party in Mumbai24
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Images Source : Twitter (X)

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