 'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు) | Summer Holidays Movie Pre Release Event | Sakshi
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'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)

Nov 4 2026 7:27 AM | Updated on Nov 4 2026 7:27 AM

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మాస్టర్‌ రోహన్, మాస్టర్‌ అరుణ్, బేబి ఖుషి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘సమ్మర్‌ హాలిడేస్‌’. శ్రీకర్‌ దర్శకత్వంలో ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

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ఈ సినిమా నవంబర్ 6, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

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ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకకు ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అలాగే హీరోలు కిరణ్ అబ్బవరం, నితిన్ తదితరులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని చిత్ర యూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

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శ్రీకర్ నయన్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. జయసుధ, వాసుకి, రోహన్, అరుణ్ తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

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ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

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