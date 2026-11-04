 'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు) | Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole | Sakshi
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'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

Nov 4 2026 6:14 AM | Updated on Nov 4 2026 6:14 AM

Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole1
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ఒంగోలు : తీవ్ర తుపాను మురసు దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలను ముంచెత్తింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున తీరం దాటిన తర్వాత రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. బాపట్ల, ప్రకాశం, పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి.

Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole2
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విజయవాడలో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకూ ఎడతెగని వర్షం కురిసింది. తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటిన మురసు భూభాగంపైనా అదే తీవ్రతతో కొనసాగడంతో ప్రభావం ఎక్కువైంది.

Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole3
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తీరం దాటిన తర్వాత కూడా తుపాను గంటకు 7 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో నెమ్మదిగా కదిలింది. ఉదయం 11.30 వరకు తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగింది.

Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole4
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సాయంత్రం 5.30 గంటలకు సాధారణ తుపానుగా బలహీనపడింది.

Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole5
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole6
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole7
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole8
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole9
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole10
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole11
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole12
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole13
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole14
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole15
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole16
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole17
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole18
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole19
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole20
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole21
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole22
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole23
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole24
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole25
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole26
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole27
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Cyclone Murasu : Heavy Rainfall Strong Winds in Ongole28
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# Tag
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