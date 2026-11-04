'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

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ఒంగోలు : తీవ్ర తుపాను మురసు దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలను ముంచెత్తింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున తీరం దాటిన తర్వాత రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. బాపట్ల, ప్రకాశం, పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి.
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విజయవాడలో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకూ ఎడతెగని వర్షం కురిసింది. తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటిన మురసు భూభాగంపైనా అదే తీవ్రతతో కొనసాగడంతో ప్రభావం ఎక్కువైంది.
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తీరం దాటిన తర్వాత కూడా తుపాను గంటకు 7 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో నెమ్మదిగా కదిలింది. ఉదయం 11.30 వరకు తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగింది.
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సాయంత్రం 5.30 గంటలకు సాధారణ తుపానుగా బలహీనపడింది.
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