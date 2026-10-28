విశాఖపట్నంలో 'అర్నబ్' తుఫాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

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బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అతి తీవ్ర తుపాను 'అర్నబ్' (Cyclone Arnab) అక్టోబర్ 28, 2026 ఉదయం ఏపీ తీరాన్ని దాటుతూ విశాఖపట్నంలో భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది.
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యానాం సమీపంలో, బాపట్ల-విశాఖపట్నం మధ్య ఈ తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ కొనసాగుతుండటంతో విశాఖ నగరం తీవ్రంగా అతలాకుతలమైంది.
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విశాఖ నగరంలో అత్యధికంగా 192 మి.మీ నుంచి 216 మి.మీ కంటే ఎక్కువ కుండపోత వర్షపాతం నమోదైంది.
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తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 125 కి.మీ నుండి గరిష్టంగా 150 కి.మీ వేగంతో భీకర ఈదురుగాలులు వీచాయి. ఈ గాలుల ధాటికి విశాఖపట్నం అంతటా సుమారు 200కు పైగా భారీ వృక్షాలు, చెట్లు నేలకూలాయి.
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రోడ్లపై భారీ వృక్షాలు, కొమ్మలు విరిగిపడటంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
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రహదారుల పక్కన నిలిపి ఉంచిన బైక్లు, ఆటోలు, కార్లు చెట్లు పడి ధ్వంసమయ్యాయి.
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రైల్వే ట్రాక్లు జలమయం కాగా, విశాఖపట్నం మీదుగా వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. అలాగే విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి విమాన సర్వీసులు నిలిపివేశారు.
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