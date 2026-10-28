 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు) | Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు)

Oct 28 2026 11:45 AM | Updated on Oct 28 2026 11:50 AM

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos1
1/14

మెగా కోడలు ఉపాసన.. తన తాత, పెద్దమ్మతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని బుధవారం వేకువజామున దర్శించుకుంది.

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos2
2/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos3
3/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos4
4/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos5
5/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos6
6/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos7
7/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos8
8/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos9
9/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos10
10/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos11
11/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos12
12/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos13
13/14

Upasana Konidela Visits Tirumala Temple : Photos14
14/14

# Tag
Upasana Konidela tirumala Apollo Hospitals photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు)
photo 2

విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో 'అర్నబ్' తుఫాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

మహోగ్రరూపం.. విరుచుకుపడిన అర్నబ్‌ తుపాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Thopudurthy Prakash Reddy Clarity On His Comments 1
Video_icon

బాధతో మాట్లాడ.. నేను అలా అనడానికి కారణం.. తోపుదుర్తి క్లారిటీ
Heavy Water Floating In Visakha Roads 2
Video_icon

తీరం దాటిన అర్నబ్ తుఫాన్.. నీట మునిగిన విశాఖ
EXCLUSIVE VISUALS For Uppada Beach 3
Video_icon

EXCLUSIVE VISUALS: అల్లకల్లోలంగా ఉప్పాడ బీచ్
Yuvraj Singhs Cheeky Tweet On Abhishek Sharmas Fifty Goes Viral 4
Video_icon

పిల్ల బచ్చా.. నా రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు.. యువరాజ్ కు అభిషేక్ కౌంటర్

Hyderabad Water Mafia Toxic Water And Heavy Metals Found In Sunnam Cheruvu 5
Video_icon

హైదరాబాద్ నీళ్ళలో విషం! తెలియకుండా ఎగబడుతున్న జనాలు!
Advertisement