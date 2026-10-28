 అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు) | Arnab Cyclone Photos Gallery Shows Massive Destruction In Konaseema With Fallen Trees Power Poles And Damaged Crops | Sakshi
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AP Arnab Cyclone Photos: అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)

Oct 28 2026 3:34 PM | Updated on Oct 28 2026 4:09 PM

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అర్నబ్ తుపాను (Arnab Cyclone) డాక్టర్ బీ.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos2
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యానాం - నరసాపురం మధ్య ఈ తుపాను తీరం దాటింది.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos3
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గంటకు 100 నుండి 135 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీచాయి.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos4
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కేవలం కోనసీమ జిల్లాలోనే దాదాపు 6,000 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి; మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos5
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జిల్లాలోని 19 మండలాల పరిధిలో వందలాది భారీ వృక్షాలు, కొబ్బరి చెట్లు వేర్లతో సహా విరిగిపడ్డాయి. రహదారులపై చెట్లు పడటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos6
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వేలాది ఎకరాల్లో కొబ్బరి, అరటి, బొప్పాయి మరియు ధాన్యం పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.

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ఈదురు గాలులకు ఇళ్ల మీద రేకులు కొట్టుకుపోయాయి. ముమ్మిడివరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చెట్టుకూలి పోలీస్ వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.

Cyclone Arnab Devastation Konaseema District Today Photos8
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ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని కలెక్టర్ సూచించారు.

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