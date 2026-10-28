ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

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విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' (హౌస్ నెం.47) చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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ఈ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నివేదా పేతురాజ్ వేదికపై డ్యాన్స్ చేసి ప్రేక్షకులను అలరించారు.
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సంగీత దర్శకుడు ఎస్. తమన్ అందించిన ఈ చిత్రంలోని 'మాలా' (Maala) మాస్ సాంగ్లో వెంకటేష్తో కలిసి ఆమె సందడి చేశారు.
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హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై నిర్మితమైన ఈ క్రేజీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి ప్రధాన హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, నారా రోహిత్, డింపుల్ హయాతీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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