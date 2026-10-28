 ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు) | Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 47 | Sakshi
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ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Oct 28 2026 1:06 PM | Updated on Oct 28 2026 1:11 PM

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 471
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విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' (హౌస్ నెం.47) చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 472
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ఈ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నివేదా పేతురాజ్ వేదికపై డ్యాన్స్ చేసి ప్రేక్షకులను అలరించారు.

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 473
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సంగీత దర్శకుడు ఎస్. తమన్ అందించిన ఈ చిత్రంలోని 'మాలా' (Maala) మాస్ సాంగ్‌లో వెంకటేష్‌తో కలిసి ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 474
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హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై నిర్మితమైన ఈ క్రేజీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 475
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ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి ప్రధాన హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, నారా రోహిత్, డింపుల్ హయాతీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 476
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 477
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 478
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 479
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4710
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4711
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4712
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4713
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4714
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4715
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4716
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4717
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4718
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4719
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4720
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4721
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4722
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4723
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Actress Nivetha Pethuraj In Aadarsha Kutumbam House No: 4724
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# Tag
Aadarsha Kutumbam Movie Nivetha Pethuraj Actress Gallery Tollywood Tollywood Beauty Web Cinema Photos viral photos
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