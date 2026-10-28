‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)

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‘దొంగ నా కొడుకు’ (Donga Naa Koduku) సినిమాలోని మొదటి పాట ‘ఓ మై గాడ్’ (Oh My God) సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ అక్టోబర్ 28, 2026న హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది.
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'#90స్', 'లిటిల్ హార్ట్స్' ఫేమ్ మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'Donga నా కొడుకు'.
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శ్రీను కంబాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సుస్మితా శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
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మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.
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ఈ సినిమా నవంబర్ 13న థియేటర్లలోకి రానుంది.
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