 ‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు) | KilleR Movie Press Meet Photo Gallery | Sakshi
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‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)

Oct 28 2026 3:02 PM | Updated on Oct 28 2026 3:08 PM

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జ్యోతి పూర్వాజ్, పూర్వాజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తూ, పూర్వాజ్ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన సినిమా ‘కిల్లర్’ (KilleR).

KilleR Movie Press Meet Photo Gallery2
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ఈ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ 28 అక్టోబర్ 2026న ఘనంగా నిర్వహించారు.

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ఈ సినిమా అక్టోబర్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

KilleR Movie Press Meet Photo Gallery4
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ఈ చిత్రంలో వచ్చే సెకండాఫ్ ట్విస్ట్‌ను ఎవరూ ఊహించలేరని, ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ ట్విస్ట్‌ను కరెక్ట్‌గా గెస్ చేసి చెబితే ₹1 కోటి రూపాయల బహుమతి ఇస్తామని దర్శకుడు పూర్వాజ్ సవాల్ విసిరారు.

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ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి కూడా ఈ ట్విస్ట్‌ను అంచనా వేయలేరంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

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