1/20
జ్యోతి పూర్వాజ్, పూర్వాజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తూ, పూర్వాజ్ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన సినిమా ‘కిల్లర్’ (KilleR).
2/20
ఈ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్మీట్ 28 అక్టోబర్ 2026న ఘనంగా నిర్వహించారు.
3/20
ఈ సినిమా అక్టోబర్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
4/20
ఈ చిత్రంలో వచ్చే సెకండాఫ్ ట్విస్ట్ను ఎవరూ ఊహించలేరని, ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ ట్విస్ట్ను కరెక్ట్గా గెస్ చేసి చెబితే ₹1 కోటి రూపాయల బహుమతి ఇస్తామని దర్శకుడు పూర్వాజ్ సవాల్ విసిరారు.
5/20
ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి కూడా ఈ ట్విస్ట్ను అంచనా వేయలేరంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20