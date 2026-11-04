 ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు) | Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos | Sakshi
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ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)

Nov 4 2026 8:40 AM | Updated on Nov 4 2026 8:40 AM

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos1
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ముంబై : నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'రామాయణం: పార్ట్ 1' (Ramayana: Part 1).

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos2
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ముంబైలో గ్రాండ్ ప్రీమియర్ షో మరియు రెడ్ కార్పెట్ ఈవెంట్ నవంబర్ 3, 2026 రాత్రి లోయర్ పరేల్‌లోని ఐమాక్స్ (IMAX) థియేటర్‌లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos3
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ఈ చిత్రం నవంబర్ 5, 2026న దీపావళి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos4
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ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌కు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు.

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos5
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రణబీర్ కపూర్ (రాముడు), సాయి పల్లవి (సీత), కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యాష్ (రావణుడు), సన్నీ డియోల్ (హనుమంతుడు) ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

Ramayana Part 1 Premiere Event in Mumbai HD Photos6
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హనుమంతుడిగా నటిస్తున్న సన్నీ డియోల్, లక్ష్మణుడి పాత్రధారి రవి దూబే, అలాగే కాజల్ అగర్వాల్, రాకుల్ ప్రీత్ సింగ్, లారా దత్తా, వివేక్ ఒబెరాయ్ వంటి పలువురు నటీనటులు రెడ్ కార్పెట్‌పై మెరిశారు.

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Images Source : Twitter (X)

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