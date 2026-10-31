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వరంగల్ : నిట్ సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్–26 శుక్రవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.
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సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో ఆకట్టుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల నుంచి ఏడు వేల మంది విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని నూతన సాంకేతిక ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలను తిలకించారు.
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నిట్లోని అంబేడ్కర్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఆడిటోరియంలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న టెక్నోజియాన్–26ను ‘ఇన్నోవేషన్స్ బియాండ్ బౌండరీస్’ అనే ట్యాగ్లైన్తో టెక్ఫెస్ట్ను ఓలెక్ట్రా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కమల్ కిషోర్ వోరా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు.
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