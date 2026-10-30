 బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు) | Pranavi Manukonda stunning looks | Sakshi
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బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)

Oct 30 2026 7:40 PM | Updated on Oct 30 2026 7:52 PM

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టాలీవుడ్ నటి ప్రణవి మానుకొండ తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బ్లూ డ్రెస్‌లో ఈ ముద్దుగుమ్మ మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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# Tag
Pranavi bhogi Tollywood Actress photo gallery
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