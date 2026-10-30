 కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు) | shraddha kapoor beautiful photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు)

Oct 30 2026 5:20 PM | Updated on Oct 30 2026 5:19 PM

shraddha kapoor beautiful photos1
1/11

బాలీవుడ్ బ్యూటీ శ్రద్ధా కపూర్‌ తాజాగా తన పిక్స్‌ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. కలర్‌ఫుల్ శారీలో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

shraddha kapoor beautiful photos2
2/11

shraddha kapoor beautiful photos3
3/11

shraddha kapoor beautiful photos4
4/11

shraddha kapoor beautiful photos5
5/11

shraddha kapoor beautiful photos6
6/11

shraddha kapoor beautiful photos7
7/11

shraddha kapoor beautiful photos8
8/11

shraddha kapoor beautiful photos9
9/11

shraddha kapoor beautiful photos10
10/11

shraddha kapoor beautiful photos11
11/11

# Tag
Shraddha Kapoor Bollywood Beauty viral photos photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

భర్తతో కాజల్ అగర్వాల్ కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

ధోనితో మంధాన ముచ్చట.. ఫొటోలు వైరల్‌
photo 4

'ఆదర్శ కుటుంబం'మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 5

అనిల్ కపూర్ నివాసంలో ‘కర్వా చౌత్’ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay's Son Jason Sanjay Likely To Make Acting Debut 1
Video_icon

హీరోగా విజయ్ కొడుకు డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
8th Pay Commission Latest Update 2
Video_icon

కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఒకేసారి 18 నెలల జీతం?
Byreddy Siddharth Reddy MASS WARNING to Kurnool TDP Leaders 3
Video_icon

ప్రేమిస్తే తిరిగి ప్రేమిస్తా.. లేదంటే... ప్రభాస్ మిర్చి డైలాగ్ తో మాస్ వార్నింగ్
Vanga Geetha Election Campaign At Pithapuram 4
Video_icon

పిఠాపురంలో దుమ్మురేపిన వంగా గీత ఎన్నికల ప్రచారం
Adarsha Kutumbam Genuine Public Talk 5
Video_icon

'ఆదర్శ కుటుంబం' పబ్లిక్ టాక్
Advertisement