‘డ్యాడ్స్ లిటిల్ ఫ్రెండ్’ సినిమా టీజర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)

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కుటుంబ అనుబంధాలు, పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల మధ్య స్నేహాన్ని ప్రతిబింబించే కథాంశాలతో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘డ్యాడ్స్ లిటిల్ ఫ్రెండ్’.
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వెన్నెల సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై డి. దీపక్ నిర్మాణంలో శరత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో రజత్ రాఘవ్, కాజల్ చౌదరి, హాసిని సుధీర్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.
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బేబీ పరిణిత రుద్రరాజు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
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ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను గురువారం విడుదల చేశారు.
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ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ రచయిత వి. విజయేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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