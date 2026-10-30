 'ఆదర్శ కుటుంబం'మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster | Sakshi
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'ఆదర్శ కుటుంబం'మూవీ HD స్టిల్స్‌

Oct 30 2026 10:19 AM | Updated on Oct 30 2026 10:19 AM

Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 1
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వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47 (AK47)’ చిత్రం శుక్రవారం (అక్టోబర్ 30) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది.

Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 2
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దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఇద్దరి కలయికలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ‘AK47’పై ముందు నుంచే అందరిలో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 3
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‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించారు.

Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 4
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నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్, యువినా, రాజ్ ప్రజ్వల్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 5
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 6
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 7
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 8
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 9
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 11
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 12
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 13
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 14
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 15
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 17
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 19
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 20
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 21
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 22
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 23
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Aadarsha Kutumbam House No: 47 HD Poster 25
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