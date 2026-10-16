 కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు) | Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)

Oct 16 2026 8:21 AM | Updated on Oct 16 2026 8:21 AM

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery1
1/23

కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ప్రతి ఏటా నవరాత్రి పండుగను భారతీయ సంప్రదాయాలు, చలనచిత్ర ప్రముఖుల గ్లామర్ కలయికతో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది.

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery2
2/23

ఈ వేడుకల్లో టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు సాంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిశారు.

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery3
3/23

నాగార్జున, అఖిల్ అక్కినేని, బాబీ డియోల్, సైఫ్ అలీ ఖాన్, శ్రీలీల, సారా అలీ ఖాన్, మలైకా అరోరా, మాళవిక మోహనన్, రెజీనా కాసాండ్రా, తదితరులు ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery4
4/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery5
5/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery6
6/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery7
7/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery8
8/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery9
9/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery10
10/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery11
11/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery12
12/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery13
13/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery14
14/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery15
15/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery16
16/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery17
17/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery18
18/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery19
19/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery20
20/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery21
21/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery22
22/23

Kalyan Navratri Celebrations 2026 Photo Gallery23
23/23

(Images Source : Instagram/tunes6music)

# Tag
Navratri Utsav Dussehra Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) Tollywood Bollywood photo gallery Nagarjuna Akkineni Sivakarthikeyan viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

వియ‌త్నాంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Vangaveeti Narendra Slams Pawan Kalyan 1
Video_icon

కుక్కకు ఇచ్చిన గౌరవం కూడా జనసేనకు లేదా? వంగవీటి నరేంద్ర కీలక వ్యాఖ్యలు
Analyst Indraneel Sensational Comments On Vangaveeti Radha Joining 2
Video_icon

నాకు తెలిసి పార్టీ మరడం అంటే అధికార పక్షం నుండి ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్తారు కానీ..
Varudu Kalyani First Reaction After Announced As A Visakha Mayor Candidate 3
Video_icon

విశాఖ మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత వరుదు కళ్యాణి ఫస్ట్ రియాక్షన్
Vallabhaneni Vamsi Satirical Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

అడ్డంగా నామాలు, తడి బట్టలు.. ధర్మాన్ని, మతాన్ని కాపాడుతా అంటూ.. పవన్ పై వల్లభనేని వంశీ సెటైర్లు
TDP Minister Ramprasad Reddy Shocking Audio Leak 5
Video_icon

Audio Leak: మీతో గెలవలేం.. దయచేసి పోటీ చేయొద్దు.. YSRCP లీడర్ తో మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి
Advertisement