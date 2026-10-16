కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)

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కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ప్రతి ఏటా నవరాత్రి పండుగను భారతీయ సంప్రదాయాలు, చలనచిత్ర ప్రముఖుల గ్లామర్ కలయికతో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది.
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ఈ వేడుకల్లో టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు సాంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిశారు.
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నాగార్జున, అఖిల్ అక్కినేని, బాబీ డియోల్, సైఫ్ అలీ ఖాన్, శ్రీలీల, సారా అలీ ఖాన్, మలైకా అరోరా, మాళవిక మోహనన్, రెజీనా కాసాండ్రా, తదితరులు ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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(Images Source : Instagram/tunes6music)