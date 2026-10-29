 ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (ఫోటోలు) | ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 27 | Sakshi
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బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026 ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీవుడ్ భామలు (ఫోటోలు)

Oct 29 2026 8:00 AM | Updated on Oct 29 2026 8:02 AM

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 271
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ముంబై : 'ELLE ఇండియా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026' (20వ ఎడిషన్) ఈవెంట్ ఘనంగా నిర్వహించారు.ఈవెంట్ లో వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు అవార్డులను గెలుచుకున్నారు.ఈ వేడుకలో డినో మోరియా, అదితి రావ్ హైదరి, రణదీప్ హూడా వంటి ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు పలు పురస్కారాలను అందుకున్నారు.

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 272
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సోనం బజ్వా (Sonam Bajwa)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 273
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రాషా తడాని (Rasha Thadani)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 274
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రణదీప్ హుడా (Randeep Hooda)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 275
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కరిష్మా కపూర్ (Karishma Kapoor)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 276
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డినో మోరియా (Dino Morea)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 277
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వేదిక పింటో (Vedika Pinto)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 278
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నోరా ఫతేహి (Nora Fatehi)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 279
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అదితి రావు హైదరి (Aditi Rao Hydari)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2710
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షనయా కపూర్ (Shanaya Kapoor)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2711
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కరిష్మా కపూర్ (Karishma Kapoor)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2712
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అనన్య పాండే (Ananya Panday)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2713
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అనన్య పాండే (Ananya Panday)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2714
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దియా మీర్జా (Dia Mirza)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2715
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డినో మోరియా (Dino Morea)

ELLE India Beauty Awards 2026 in Mumbai on October 2716
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(Images Source : Instagram/elleindia)

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