 హైదరాబాద్ : హెబ్బా.. హోయ్‌రబ్బా! (ఫోటోలు) | Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad | Sakshi
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హైదరాబాద్ : హెబ్బా.. హోయ్‌రబ్బా! (ఫోటోలు)

Oct 29 2026 6:25 AM | Updated on Oct 29 2026 6:25 AM

Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad1
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హైదరాబాద్ నగరంలో బుధవారం సినీనటి హెబ్బా పటేల్‌(Hebah Patel) సందడి చేశారు. ఎల్‌బీనగర్‌లోని లక్ష్మీ హ్యుండాయ్‌ షోరూంలో హ్యూండాయ్‌ బేయాన్‌ను ఆవిష్కరించి ఇలా హాయ్‌ చెప్పారు.

Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad2
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad3
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad4
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad5
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad6
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad7
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad8
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad9
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Actress Hebah Patel Ceates A Buzz in Hyderabad10
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