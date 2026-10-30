 ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు) | Krithi Shetty Festive Glamour Look | Sakshi
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ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Oct 30 2026 9:38 PM | Updated on Oct 30 2026 9:38 PM

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హీరోయిన్ కృతిశెట్టి డిఫరె‍ంట్ అవుట్‌పిట్‌లో తన ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఫెస్టివ్ మూడ్ అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. ఫుల్ గ్లామరస్‌గా ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.

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ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
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