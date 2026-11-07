ధనుష్ 'ఓం' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫోటోలు)

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ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్న యాక్షన్ డ్రామా ‘ఓం: చాప్టర్ 1–ఉధిరం బ్లడ్ ఉడ్’. సాయిపల్లవి, శ్రీలీల హీరోయిన్స్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మమ్ముట్టి, నసీరుద్దీన్ షా, ఇంద్రన్స్ కీలక పాత్రలు చేస్తున్నారు.
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ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నవంబర్ 6, 2026న చెన్నైలోని సాయిరామ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఘనంగా జరిగింది.
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ఈ వేడుకకు ధనుష్తో పాటు మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల తదితర ప్రధాన తారాగణం హాజరయ్యారు.
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ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 20, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఈ వేడుకలో ప్రకటించారు.
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ఈ చిత్రానికి రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించగా, సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
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Images Source : Twitter (X)