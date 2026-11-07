 మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు) | Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos | Sakshi
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మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)

Nov 7 2026 7:21 AM | Updated on Nov 7 2026 7:32 AM

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos1
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ముంబై : ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా ప్రతి ఏటా నిర్వహించే దివాలీ పార్టీ ఈ సంవత్సరం (నవంబర్ 2026లో) చాలా అట్టహాసంగా, తారల సందడి మధ్య ముంబైలో ఘనంగా జరిగింది.

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos2
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ఈ పార్టీకి బాలీవుడ్‌కు చెందిన ఎంతో మంది ప్రముఖ నటులు, సెలబ్రిటీలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు.

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos3
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ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్, జాన్వీ కపూర్ వంటి పలువురు తారలు ఈ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos4
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ఈ పార్టీకి హాజరైన చాలా మంది సెలబ్రిటీలు స్వయంగా మనీష్ మల్హోత్రా డిజైన్ చేసిన ప్రత్యేకమైన దుస్తులను ధరించారు.

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos5
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అనన్య పాండే (Ananya Panday)

Manish Malhotra Diwali Party in Mumbai Viral Photos6
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దిశా పటాని (Disha Patani)

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కాజోల్, తన కుమార్తె నైసా దేవగన్‌ (Kajol-Nysa Devgan)

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కరణ్ జోహార్ (Karan Johar)

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అభిషేక్ బచ్చన్ , ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ (Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan)

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అభిషేక్ బచ్చన్ , ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ (Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan)

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రవీనా టాండన్ (Raveena Tandon)

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కరిష్మా కపూర్ (Karisma Kapoor)

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సైఫ్ అలీ ఖాన్ , కరీనా కపూర్ (Saif Ali Khan - Kareena Kapoor Khan)

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మనీష్ మల్హోత్రా (Manish Malhotra)

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మాధురీ దీక్షిత్ ఫ్యామిలీ (Madhuri Dixit)

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అక్షయ్ కుమార్ ఫ్యామిలీ (Akshay Kumar - Twinkle Khanna -Aarav Kumar)

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సంజయ్ కపూర్, మహీప్ కపూర్‌ (Sanjay Kapoor-Maheep Kapoor)

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పరిణితి చోప్రా ,ఆమె భర్త బీజేపీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా (Parineeti Chopra-Raghav Chadda)

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నీతా అంబానీ (Nita Ambani)

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గౌరీ ఖాన్ (Gauri Khan)

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సోనాలి బింద్రే (Sonali Bendre)

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ఫాతిమా సనా షేక్ (Fatima Sana Shaikh)

# Tag
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