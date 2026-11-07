 శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లకు వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతుల ఆశీస్సులు (ఫోటోలు) | YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai | Sakshi
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శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లకు వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతుల ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)

Nov 7 2026 6:28 AM | Updated on Nov 7 2026 6:47 AM

YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai1
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చెన్నై: మహానేత వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి సోదరుడు వైఎస్‌ జార్జ్‌రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్‌ అనిల్‌రెడ్డి, మాలిని దంపతుల కుమార్తె శ్రేయ వివాహం అంజన, గోవింద్‌ బిలానీ దంపతుల కుమారుడు ఉజ్వల్‌తో చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai2
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శుక్రవారం ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి,ఆయన సతీమణి వైఎస్‌ భారతి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai3
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సినీ నటులు సూర్య, జ్యోతిక దంపతులు, నటి రాధిక, శరత్‌కుమార్‌ దంపతులు కూడా హాజరై నూతన దంపతులకు ఆశీస్సులు అందజేశారు.

YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai4
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వైఎస్సార్‌సీపీ స్టేట్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి,పార్టీ రీజినల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి,ఎంపీ పీవీ మిథున్‌రెడ్డి హాజరయ్యారు.

YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai5
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YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai14
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YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai15
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YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai16
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YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai17
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YS Anil Reddy Daughter Grand Wedding in Chennai19
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