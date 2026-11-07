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చెన్నై: మహానేత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ జార్జ్రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ అనిల్రెడ్డి, మాలిని దంపతుల కుమార్తె శ్రేయ వివాహం అంజన, గోవింద్ బిలానీ దంపతుల కుమారుడు ఉజ్వల్తో చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్లో ఘనంగా జరిగింది.
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శుక్రవారం ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి,ఆయన సతీమణి వైఎస్ భారతి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
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సినీ నటులు సూర్య, జ్యోతిక దంపతులు, నటి రాధిక, శరత్కుమార్ దంపతులు కూడా హాజరై నూతన దంపతులకు ఆశీస్సులు అందజేశారు.
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వైఎస్సార్సీపీ స్టేట్ కో–ఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి,పార్టీ రీజినల్ కో–ఆర్డినేటర్ ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి,ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి హాజరయ్యారు.
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