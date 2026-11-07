 'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు) | Summer Holidays Movie Thanks Meet Photos | Sakshi
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'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)

Nov 7 2026 7:19 PM | Updated on Nov 7 2026 7:36 PM

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బాలనటులు రోహన్, అరుణ్ ‍ప్రధాన పాత్రలు చేసిన సినిమా 'సమ్మర్ హాలీడేస్'. శుక్రవారం(నవంబర్ 06) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. థ్యాంక్స్ మీట్ పేరిట దీని సక్సెస్ ఈవెంట్, హైదరాబాద్‌లో శనివారం నిర్వహించారు.

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'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
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