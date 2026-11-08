సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)

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ఈసారి దీపావళి ముందు రోజు నగరంలో పెద్ద మార్పు కనిపించింది. ఒకప్పుడు బేగంబజార్, సిద్దిఅంబర్బజార్, సికింద్రాబాద్ జనరల్ బజార్లలో టపాసుల కోసం కిలోమీటర్ మేర క్యూలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆ హడావుడి తగ్గింది.
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దీపాలు, మట్టి ప్రమిదలు, పూలు, స్వీటు షాపుల వద్దే జనం ఎక్కువగా కనిపించారు. వ్యాపారుల లెక్కల ప్రకారం ఈ ఏడాది నగరంలో టపాసుల అమ్మకాలు గత 3– 4 ఏళ్లతో పోలిస్తే 20 నుంచి 25 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఖర్చు తగ్గడం ఒక్కటే కారణం కాదు.
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పర్యావరణ స్పృహ పెరగడం కూడా ప్రధానంగా పెరిగింది. గ్రీన్ టపాసులకే ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగింది. ఈసారి స్వీట్ల ధరలు 20–25 శాతం పెరిగాయి. మొత్తంగా ఈసారి దీపావళి నగరంలో శబ్దం తగ్గి, వెలుగు పెరిగిన పండుగగా మారనుంది.
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