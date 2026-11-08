 దివాళి ఫొటోలు పంచుకున్న భూమిక, ప్రగ్యా జైస్వాల్ (ఫొటోలు) | Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali | Sakshi
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దివాళి ఫొటోలు పంచుకున్న భూమిక, ప్రగ్యా జైస్వాల్ (ఫొటోలు)

Nov 8 2026 7:29 PM | Updated on Nov 8 2026 7:41 PM

Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali1
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali2
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali3
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali4
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali5
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali6
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali7
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali8
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali9
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali10
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali11
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali12
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali13
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali14
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali15
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali16
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali17
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali18
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Bhumika And Pragya Jaiswal Shine Bright This Diwali19
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(Images Source : Instagram/jaiswalpragya/bhumika_chawla_t)

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