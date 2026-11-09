 జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Rashmika & Vijay Devarakonda Diwali Celebrations in Japan | Sakshi
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జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Nov 9 2026 12:47 PM | Updated on Nov 9 2026 12:55 PM

Rashmika & Vijay Devarakonda Diwali Celebrations in Japan1
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ప్రస్తుతం రష్మిక.. తన భర్త, అత్తమామలతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో ఉంది. అక్కడే దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్లు చెబుతూ పోస్ట్ పెట్టింది. ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

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