 ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Nov 10 2026 11:24 AM | Updated on Nov 10 2026 11:28 AM

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics1
1/10

అమ్మ, అమ్మమ్మ-తాతతో కలిసి తన ఇంట్లోనే హీరోయిన్ శ్రీలీల..(Sreeleela) సింపుల్‌గా దీపావళి పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics2
2/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics3
3/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics4
4/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics5
5/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics6
6/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics7
7/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics8
8/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics9
9/10

Actress Sreeleela Diwali Celebrations: See Viral Pics10
10/10

(Images Source : Instagram/sreeleela14)

# Tag
Sreeleela Actress Gallery Tollywood Tollywood Beauty Diwali celebrations Diwali festival viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)
photo 5

ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం...ఢిల్లీ ఉక్కిరి బిక్కిరి (ఫోటోలు)

Video

View all
ABN Radha Krishna Big Shock To Chandrababu Over Local Body Election Wins 1
Video_icon

బాబుకు ABN రాధాకృష్ణ బిగ్ షాక్.. కుప్పంలో రీసౌండ్..
Big Shock To Chandrababu , Chandragiri Politics 2
Video_icon

చంద్రగిరిలో YSRCP సత్తా
Democrats support H1B 3
Video_icon

H1Bకి డెమోక్రాట్ల అండ
YSRCP Wins 1711 MPTC Seats 4
Video_icon

అరాచకాలను ఎదురించి.. 1711 స్థానాల్లో YSRCP విజయం
Jana Sena's 100% Strike Rate Claim Faces Setback 5
Video_icon

జనసేన 100% స్ట్రైక్ రేట్ కు బ్రేక్.. బత్తుల భార్యకు బిగ్ షాక్
Advertisement