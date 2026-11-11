 ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు) | Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli | Sakshi
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ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Nov 11 2026 9:01 AM | Updated on Nov 11 2026 9:03 AM

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli1
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విజయనగరం : ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం, విజయనగరం ఆడపడుచు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పొటెత్తారు.

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli2
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పైడితల్లి అమ్మవారి జాతరలో చివరి మంగళవారం, ఆ పై రాత్రి ఉయ్యాల కంబాల ఉత్సవం కావడంతో తల్లి దర్శనం చేసుకోవడానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా వెల్లువెత్తారు.

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli3
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గత మంగళవారం సిరిమాను ఉత్సవం రోజు తుపాను, ఆపై ఎన్నికలు జరగడంతో భక్తులు పెద్దగా తల్లి దర్శనం చేసుకోలేదు.

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli4
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పైడితల్లి జాతరలో చివరి మంగళవారం కావడంతో నగరం నుంచే కాక జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు వచ్చి తల్లి దర్శనం చేసుకున్నారు.

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli5
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ఉచిత బస్సు పథకం పుణ్యమా పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునేందుకు మహిళా భక్తులు పొటెత్తారు.

Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli6
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli7
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli8
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli9
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli10
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli11
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli12
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli13
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli14
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli15
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli16
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli17
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli18
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli19
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli20
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli21
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli23
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Devotees Flock to Seek The Blessings of Goddess Paidithalli26
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# Tag
Vizianagaram pydithalli ammavaru Andhra Pradesh devotional photo gallery
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