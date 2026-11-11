ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

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విజయనగరం : ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం, విజయనగరం ఆడపడుచు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పొటెత్తారు.
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పైడితల్లి అమ్మవారి జాతరలో చివరి మంగళవారం, ఆ పై రాత్రి ఉయ్యాల కంబాల ఉత్సవం కావడంతో తల్లి దర్శనం చేసుకోవడానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా వెల్లువెత్తారు.
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గత మంగళవారం సిరిమాను ఉత్సవం రోజు తుపాను, ఆపై ఎన్నికలు జరగడంతో భక్తులు పెద్దగా తల్లి దర్శనం చేసుకోలేదు.
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పైడితల్లి జాతరలో చివరి మంగళవారం కావడంతో నగరం నుంచే కాక జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు వచ్చి తల్లి దర్శనం చేసుకున్నారు.
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ఉచిత బస్సు పథకం పుణ్యమా పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునేందుకు మహిళా భక్తులు పొటెత్తారు.
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