అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)

అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమి సర్కార్
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది.
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
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Nov 11 2026 1:06 PM | Updated on Nov 11 2026 1:10 PM
మెగాడాటర్ నిహారిక..(Niharika Konidela) లంగా ఓణీలో ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది. అందంచందం అని క్యాప్షన్ జోడించింది.
(Images Source : Instagram/niharikakonidela)
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