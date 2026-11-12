 హైదరాబాద్‌ : బాగుంది ‘తమ్మి’.. కుంట! (ఫోటోలు) | Madhapur Tummidikunta Lake HYDRAA Restoration | Sakshi
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మాదాపూర్‌ తమ్మిడికుంట చెరువు నూతన శోభ (ఫోటోలు)

Nov 12 2026 7:13 AM | Updated on Nov 12 2026 7:13 AM

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హైదరాబాద్‌ : మాదాపూర్‌లో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తమ్మిడికుంట చెరువు (Tummidi Kunta Lake) నూతన శోభను సంతరించుకుంది. సుందరీకరణతో పరిసర ప్రాంతాలు ఆహ్లాదకరంగా మారాయి.

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మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామం ఎదురుగా హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తమ్మిడికుంట చెరువును సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బుధవారం సాయంత్రం ప్రారంభించారు.

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‘నాకు ఎలాంటి స్వార్థం లేదు.. ఎవరిపైనా కోపం లేదు. కేవలం ప్రకృతిని పరిరక్షించి, భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలనేదే నా కోరిక. అందుకే నగరాన్ని అభివృద్ధి పథం వైపు నడిపిస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే చెరువుల్ని పరిరక్షిస్తున్నాం’ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

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# Tag
madhapur Revanth Reddy Madhapur Ayyappa Society Hyderabad Nagarjuna Akkineni Telangana photo gallery
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