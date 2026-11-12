హైదరాబాద్‌ : బాగుంది ‘తమ్మి’.. కుంట! (ఫోటోలు)

1/31
హైదరాబాద్ : మాదాపూర్లో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తమ్మిడికుంట చెరువు (Tummidi Kunta Lake) నూతన శోభను సంతరించుకుంది. సుందరీకరణతో పరిసర ప్రాంతాలు ఆహ్లాదకరంగా మారాయి.
2/31
మాదాపూర్లోని శిల్పారామం ఎదురుగా హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తమ్మిడికుంట చెరువును సీఎం రేవంత్రెడ్డి బుధవారం సాయంత్రం ప్రారంభించారు.
3/31
‘నాకు ఎలాంటి స్వార్థం లేదు.. ఎవరిపైనా కోపం లేదు. కేవలం ప్రకృతిని పరిరక్షించి, భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలనేదే నా కోరిక. అందుకే నగరాన్ని అభివృద్ధి పథం వైపు నడిపిస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే చెరువుల్ని పరిరక్షిస్తున్నాం’ అని సీఎం రేవంత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
4/31
5/31
6/31
7/31
8/31
9/31
10/31
11/31
12/31
13/31
14/31
15/31
16/31
17/31
18/31
19/31
20/31
21/31
22/31
23/31
24/31
25/31
26/31
27/31
28/31
29/31
30/31
31/31