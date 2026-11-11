 హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు) | Nayan Sarika New Movie Opening Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)

Nov 11 2026 3:03 PM | Updated on Nov 11 2026 3:13 PM

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హీరోయిన్ నయన్ సారిక తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

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కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. స్మైలీ లుక్స్‌తో ఆకట్టుకుంది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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